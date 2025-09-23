Continua a ritmi sostenuti la preseason dell’che, dopo quasi quattro settimane di lavoro inizia a trovare l’amalgama con i nuovi arrivati che si stanno integrando perfettamente con lo “zoccolo duro”, formando un gruppo coeso e pronto a lottare per la maglia che indosseranno nella stagione 2025/2026. Tra i nuovi arrivi in biancoazzurro c’è anche, fiore all’occhiello della campagna acquisti mirata dei “Galletti”, che ci conferma che il livello di integrazione dei nuovi nel gruppo e la coesione è arrivata a buon punto in pochissimo tempo, segnali questi, che fanno ben sperare per il futuro del sestetto della. “Mi sto integrando nel migliore dei modi nell’ambiente – dichiara il nuovo opposto dell’– abbiamo un bellissimo gruppo che sta lavorando molto bene e tutti ci stiamo dedicando alla causa. Le prime impressioni sono tutte molto positive, stiamo lavorando benissimo in palestra dal punto di vista fisico, tattico e come coesione di squadra e quindi mi ritengo più che soddisfatto di me stesso e dei miei compagni di squadra. Le mie aspettative – continua – credo coincidano con quelle di tutta la squadra, tutti abbiamo voglia di non lasciare nulla al caso, ma vogliamo prenderci tutto quello che riusciremo a cavare con il nostro lavoro. Ai miei nuovi tifosi – conclude– voglio dire che li aspettiamo in tanti al, di venire a sostenerci perchè ne abbiamo bisogno. Noi cercheremo di rendere sicuramente onore alla maglia, alla città e a tutti quelli che vedranno a vederci”. Sabato pomeriggio, intanto, alè in programma il primo allenamento congiunto con il(Serie B), dove coache il suo staff potrà vedere lo stato di forma dell’intero roster che ha come obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili al debutto nel campionato diprevisto ail 26 ottobre.