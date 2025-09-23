Si celebra oggi la memoria liturgica di San Pio da Pietrelcina. L’appuntamento è inserito nel calendario dei solenni festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi. Oggi, nella chiesa di piazza Cappuccini, alle 18, ci sarà la recita del Rosario e la coroncina a san Francesco. Alle 18,30 la santa messa. Presiede l’Eucarestia don Giovanni Filesi, parroco della parrocchia San Giuliano Eymard e cappellano dell’ospedale Arezzo. Anima la comunità parrocchiale. Alle 19,30, quindi, la catechesi “San Pio figlio di San Francesco”, a cura dello stesso don Filesi.

Sabato, invece, alle 18 ci sarà la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco. Alle 18,30 la santa messa che sarà presieduta dal parroco, il sacerdote Nicola Iudica, in occasione dell’ottavo anno di attività pastorale alla guida della parrocchia di San Francesco d’Assisi. Il rito sarà animato dalla comunità parrocchiale.