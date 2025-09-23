Un nuovo inquietante episodio di microcriminalità ha scosso la città di Vittoria. In via Cavour, all’altezza di via La Marmora, un giovane trentenne è stato vittima di un’aggressione da parte di una baby gang che, con violenza e prepotenza, gli ha sottratto la borsa personale. L’uomo, profondamente scosso dall’accaduto, ha prontamente sporto denuncia ai carabinieri, dando avvio alle indagini per identificare i responsabili. Sull’episodio interviene con fermezza il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, che esprime preoccupazione per il crescente clima di insicurezza in città: “Non è più possibile assistere inermi a questi episodi. L’amministrazione comunale deve assumersi la responsabilità di avviare un percorso partecipativo con le forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza. Che fine ha fatto il Patto per Vittoria Sicura? Non è forse il momento di rinnovarlo e rafforzarlo?”.

La Rosa ha sottolineato l’urgenza di un’azione concreta e coordinata per prevenire il dilagare di fenomeni di devianza giovanile, sottolineando come l’ultimo episodio possa rappresentare solo l’inizio di una tendenza preoccupante se non si interviene tempestivamente. “È fondamentale mettere in campo le soluzioni più adatte per affrontare una situazione che rischia di sfuggire di mano. L’amministrazione comunale non può restare a guardare, deve farsi parte diligente per la sicurezza dei cittadini”, ha concluso. Il fatto riaccende il dibattito pubblico sulla necessità di politiche di prevenzione rivolte in particolare ai giovani, oltre a un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La cittadinanza attende risposte concrete per ristabilire un clima di fiducia e sicurezza.