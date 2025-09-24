A distanza di pochi giorni dalle aggressioni armate nel centro storico di Scicli si è tenuta stamattina l’attesa riunione in prefettura del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica chiesta con forza dal sindaco Mario Marino. Al tavolo di lavoro erano presenti, oltre al prefetto Giuseppe Ranieri, il questore di Ragusa Marco Giambra i vertici provinciali delle forze dell’ordine. Il primo cittadino ha chiesto una maggiore attenzione sul territorio specie in alcune zone della città, Largo Gramsci e via Aleardi, dove si verificano episodi di microcriminalità. Il comitato per l’ordine e la sicurezza ha assunto impegni affinché le zone cosiddette ‘calde’ della città abbiano un rafforzamento dei controlli quotidiani specie durante le ore serali. Il primo cittadino, che in questi giorni è stato pressato dai rappresentanti istituzionali, ha chiesto più controlli del territorio. Proseguono, intanto le indagini da parte dei carabinieri per cercare di chiudere il cerchio sulla violenta aggressione tra il gruppo di albanesi e tunisini di domenica scorsa. Sullo sfondo potrebbe esserci lo spaccio di droga nel territorio di Scicli.