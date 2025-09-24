Il nonno del piccolo Raffaele Sallemi, il bimbo di appena 2 anni morto tragicamente il 21 agosto, annegando in una piscina prefabbricata nella villa di famiglia, ha realizzato un breve video che è stato pubblicato sui social, nel profilo dell’azienda di famiglia. Il nonno, Raffaele Sallemi (nella foto), capostipite dell’azienda olearia che porta il nome di famiglia, ha ringraziato tutti coloro a quanti, in questo mese di dolore, hanno mostrato vicinanza e sostegno. “Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine in questa tragedia che stiamo vivendo – ha detto – io e tutta la mia famiglia. Con il vostro silenzio, avete contribuito in modo spettacolare”. Un segno di gratitudine verso chi ha rispettato il dolore con discrezione e sensibilità.