Giuseppe Barone (nella foto), 79enne di Ispica, venne massacrato di botte, colpito anche con un corpo contundente, nella notte di Natale del 26 dicembre 2022 nella sua abitazione di contrada Mangio. Un romeno di 36 anni, difeso dagli avvocati Giovanni Bruno del Foro di Ragusa e Antonino Granata del Foro di Catania, è accusato, per l’episodio in questione, di omicidio in concorso con altre due persone, aggravato dal fatto di averlo commesso ai danni di una persona anziana e debilitata, in circostanze tali da ostacolare la privata difesa.

Per Tarzan Floric Oprica è stato disposto il giudizio immediato. E’ anche accusato dell’uccisione di un animale, un piccolo pappagallo a cui avrebbe mozzato il capo. Il 36enne era stato arrestato in Romania il 31 dicembre del 2024 a conclusione delle indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale con il coordinamento della Procura. Il processo prenderà il via il 10 ottobre davanti alla Corte d’assise di Siracusa.