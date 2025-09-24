Un’ambulanza di Marina di Ragusa ha soccorso una paziente pischiatrica, a Santa Croce, in evidente stato di alterazione. La paziente ha aggredito l’autista soccorritrice. L’episodio è accaduto la scorsa notte. Nel frattempo, è arrivata un’altra ambulanza da Comiso con il medico a bordo per curare l’autista soccorritrice. La paziente era già stata stata sedata.

Sembra che la donna che ha aggredito la soccorritrice sia la stessa che nell’aprile scorso aveva causato, al pronto soccorso di Vittoria, un trauma facciale e frattura delle ossa nasali a un carabiniere che aveva riportato una prognosi di 20 giorni. Nella stessa circostanza, la paziente aveva aggredito una infermiera del triage, che aveva riportato ferite giudicate guaribili in sei giorni.