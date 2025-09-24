Gli agenti della polizia di Stato del commissariato Ps di Vittoria hanno tratto in arresto un pregiudicato di 62 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa, per l’espiazione della pena residua di 4 anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione. L’uomo è stato condannato in via definitiva alla pena di 5 anni e 9 mesi di reclusione, a seguito dell’arresto del febbraio 2017 per il reato di estorsione, per fatti avvenuti nei mesi da marzo a maggio 2015. L’indagine aveva consentito di accertare che il condannato, insieme ad un complice, aveva preteso da autotrasportatori, operanti nel polo ortofrutticolo di Vittoria, il pagamento di una somma per ogni trasporto di prodotti che, dal mercato, partivano alla volta del nord Italia. Pertanto, il condannato è stato associato presso la locale casa circondariale per scontare la pena residua.