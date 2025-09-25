Un’auto si è ribaltata all’ingresso di Comiso, in prossimità della grande rotatoria, per chi arriva da Ragusa. La conducente del mezzo ha perso il controllo dopo un impatto con un’altra auto e la vettura si è capovolta su se stessa. L’occupante ha riportato ferite lievi. Coinvolte una Y10 e una 500L condotte rispettivamente da due donne. La Y10 cappottata e la conducente trasportata in ospedale. Sul posto polizia municipale e polizia di Stato di Comiso. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza delle vetture coinvolte.