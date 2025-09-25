Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Ragusa hanno tratto in arresto un giovane di 21 anni, per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Gli operatori della volante, transitando nella tarda serata nel centro storico del capoluogo, sono stati attirati dagli schiamazzi causati da un gruppo di giovani, di cui faceva parte l’arrestato, che gli agenti volevano sottoporre a controllo.

Infatti, il medesimo giovane, due giorni prima, era stato controllato in piazza San Giovanni dagli agenti, la cui presenza era stata richiesta dai militari dell’Esercito Italiano, che di notte presidiano il luogo, in quanto il predetto stava inveendo senza apparente motivo contro alcuni coetanei, minacciandoli con un coltello; per tale vicenda, essendo stato trovato in possesso del coltello, era stato denunciato in stato di libertà per porto illegale di arma.

Nel corso del nuovo controllo, il giovane ha inveito e minacciato gli operatori, uno dei quali, durante l’intervento, è stato anche spinto, per cui è stato tratto in arresto e associato presso la locale casa circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.