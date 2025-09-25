Ragusa piange la scomparsa di Carmela Viaggiatore (nella foto). Aveva 77 anni. Lascia due figli. I funerali si terranno domani, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Tommaso apostolo. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
