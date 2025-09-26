Situazione complessa a Vittoria dopo quanto accaduto ieri sera. Il rapimento è avvenuto in una zona abitualmente frequentata da giovani, alla fine di via Marangio, area che secondo alcuni è nota anche come punto di spaccio. I presenti hanno riferito di due veicoli – una Fiat Panda bianca e una Fiat Panda nera – che si sono avvicinati al gruppo di ragazzi. Dalla Panda nera sono scesi due uomini armati e con il volto coperto. Rivolgendosi alla vittima per cognome, segno che sapevano chi cercavano, gli hanno sottratto il cellulare, poi lasciato a terra, e lo hanno costretto a salire sull’auto. Prima di fuggire, avrebbero detto agli altri: «Non vi preoccupate, vogliamo solo lui». Il giovane rapito è figlio di un noto commerciante della città, con un posteggio al mercato ortofrutticolo, un particolare che apre diverse ipotesi investigative. La polizia sta acquisendo e analizzando le riprese delle telecamere presenti nella zona per ottenere elementi sui mezzi utilizzati e sui due aggressori. Non si esclude alcuna ipotesi: dal regolamento di conti al tentativo di estorsione. Sono stati gli amici del giovane a dare per primi l’allarme, permettendo l’avvio immediato delle ricerche. L’intera area è stata transennata e le indagini proseguono senza sosta nella speranza di raccogliere indizi decisivi, anche da eventuali telecamere di sorveglianza privata presenti nella zona, e di riportare il ragazzo a casa il prima possibile.