E’ in programma domani, domenica 28 settembre, la Giornata nazionale del veicolo d’epoca che, promossa dall’Asi, a livello locale sarà attuata dal Veteran car club ibleo. L’appuntamento, dalle 9 alle 13, è in piazza Libertà con il raduno delle auto storiche che, in mostra statica, non mancheranno di richiamare gli appassionati come accade ormai da qualche anno. Si tratta di una manifestazione che si presuppone di esaltare la passione per le quattro ruote d’antan, valorizzandone le peculiarità sotto ogni punto di vista.