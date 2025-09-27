Grande festa ieri a Ragusa per la Pigiama Run, l’unica corsa e camminata in pigiama per sostenere i bambini malati di tumore aiutati da Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Anche quest’anno infatti, la LILT di Ragusa ha aderito all’iniziativa nazionale, organizzando la quarta edizione locale della manifestazione, che coniuga sport, solidarietà e sensibilizzazione. La partecipazione è stata aperta a tutti, con l’invito a presentarsi in pigiama, simbolo di vicinanza a chi ogni giorno combatte la malattia nei reparti pediatrici oncologici.

Settembre è il mese dedicato, in tutto il mondo, alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, rappresentata dal Gold Ribbon. La Pigiama Run nasce proprio con questo spirito: promuovere attenzione, consapevolezza e, soprattutto, raccogliere fondi per sostenere concretamente i bambini malati di tumore e le loro famiglie.

“La Lilt di Ragusa opera per far conoscere, potenziare e valorizzare gli scopi della Lega, promuovendo la cultura della prevenzione dei tumori in Italia attraverso attività di informazione, educazione, formazione, ricerca, servizi di prevenzione primaria e secondaria su tutto il territorio provinciale. Anche quest’anno LILT Ragusa ha organizzato la Pigiama Run, giunta ormai alla sua quarta edizione: una passeggiata per divertirsi e stare insieme, ma anche all’insegna della solidarietà. Infatti, con il ricavato proveniente dalle iscrizioni sosterremo i bambini e le loro famiglie nell’affrontare i disagi e le difficoltà create da una diagnosi di tumore”, dichiara il dottor Giovanni Garozzo, referente della Pigiama Run per la LILT Ragusa.

La partenza ieri è stata data dalla sede della Lilt Ragusa, in via G. Ottaviano a Ragusa Ibla , subito dopo il grande parcheggio all’ingresso della circonvallazione di Ibla. La partenza della corsa-camminata in contemporanea con le altre 40 città italiane che aderiscono all’iniziativa .

Il percorso si è snodato lungo la circonvallazione con vista sulla valle dell’Irminio, con ingresso a Ibla, proseguendo per via XXV Aprile fino al duomo di San Giorgio. Dopo le foto di rito, si è seguito il percorso inverso per tornare alla sede della Lilt, dove è stato allestito un rinfresco per tutti i partecipanti. Tra gli sponsor locali a sostenere il progetto anche Medical supporti.

La Pigiama Run è un’iniziativa che coinvolge ogni anno migliaia di persone in tutta Italia. Nel 2024 ha registrato oltre 25.000 partecipanti in 41 città e in modalità “anywhere”, raccogliendo più di 356.000 euro destinati a progetti di accoglienza, assistenza e supporto ai piccoli pazienti oncologici e alle loro famiglie, seguiti dalla rete LILT.

Anche a Ragusa, la partecipazione a questa manifestazione rappresenta un gesto concreto di impegno civile e solidarietà. Correre o camminare in pigiama diventa un modo per essere simbolicamente accanto a chi affronta la malattia con coraggio e determinazione, ogni giorno.