Rimane ancora avvolta nel mistero la vicenda di Gaetano, il 17enne rapito giovedì sera a Vittoria, in zona Forcone, nei pressi di contrada Marangio e ritrovato ieri sera nei pressi del commissariato di Polizia. E’ stato liberato? Pare che il giovane fosse da solo, ma restano ancora poco chiare le circostanze del ritrovamento. Cosa è accaduto davvero? Non sappiamo se i familiari siano stati contattati dai rapitori, se vi sia stata una richiesta di riscatto o se il plateale sequestro aveva altra natura ed altri obiettivi. La Procura della Repubblica aveva da subito disposto il blocco dei beni della famiglia e sul caso ha lavorato anche la direzione distrettuale antimafia di Catania. Intanto questa mattina il procuratore Puleio terrà una conferenza stampa per fare luce su nn sequestro quasi lampo dalle mille ombre che al momento non trova una logica. In giornata potrebbero arrivare sviluppi investigativi in grado di definire meglio l’accaduto. Intanto la cosa importante è che il giovane sia tornato a casa e che stia bene. Ieri sera è stato sentito a lungo dagli agenti del commissariato di Vittoria. “Il ragazzo è stato ritrovato, ma la vicenda presenta aspetti paradossali e oscuri. Persi siemmu”. Questo il messaggio con cui il sindaco di Vittoria, Ciccio Aiello, ha commentato sui la notizia del ritrovamento del 17enne sequestrato che è stato interrogato a lungo nel corso della serata di ieri (foto Assenza).