Si è concluso ieri a Ragusa il congresso “Giornate iblee di patologia vascolare” organizzato dal comitato scientifico composto dai dottori: Andrea Li Destri, direttore dell’Uosd di chirurgia vascolare dell’ospedale di Vittoria, Salvatore Campo referente ambulatorio di Angiologia dell’ospedale di Modica, Alessandro Morgante dirigente medico presso l’Uosd di Chirurgia vascolare di Vittoria e Giovanni Adamo medico vascolare (tutti nella foto). Durante le due giornate di lavori congressuali, si sono affrontate tematiche inerenti le principali patologie di tipo vascolare con relatori operanti nel territorio ibleo ed illustri professionisti, di valenza nazionale ed internazionale, operanti in altre provincie siciliane e in altre regioni di Italia. Numerosa è stata la partecipazione, anche di figure paramediche come infermieri, fisioterapisti e podologi, caratterizzando questo evento come un’importante occasione di confronto e crescita personale per tutte le figure che si occupano della salute del paziente con patologie vascolari e non solo. Appropriatezza prescrittiva e terapeutica è stato il filo conduttore di tutte le relazioni, rimarcando come la corretta diagnosi conduce alla migliore terapia possibile per ogni malattia.