Nel Memorial Paola Mazzali di Bolzano, la Passalacqua Ragusa giocherà la finale per il terzo posto affrontando il Golfo Basket Alcamo.

Un ultimo quarto da dimenticare per la Passalacqua che dopo avere condotto per l’intero match, mettendo anche un distacco di 16 lunghezze tra se e le avversarie, con grandi giocate e con la capitana in panchina, ha subìto la rimonta di Sanga Milano e ha perso di 5 punti, 75-70.

I parziali raccontano l’andamento della partita: 13-20; 34-40 (21-20); 51-63 (17-23) 75-70 (24-7)

“Abbiamo condotto la partita per tre quarti – commenta coach Mara Buzzanca – tenendo il match in mano e giocando davvero bene. Che sia stato un calo fisico o che sia stato un calo mentale nella convinzione di avere già la vittoria in tasca, lo approfondiremo in settimana. Intanto, dobbiamo tenerci i primi tra quarti dell’incontro, giocati veramente alla grande e lavoriamo sul resto. Queste partite sono fondamentali per ciò che possono insegnarci e che una sconfitta maturata così, arrivi prima del campionato non può che farci bene; servirà a capire, prendere le misure e voltare pagina con un impegno ancora maggiore. L’assenza di Consolini in alcuni momenti in cui sembrava carente la lettura di quanto accadeva in campo, si è fatta sentire”.

La capitana della Passalacqua ha rimediato un taglio in allenamento, tra l’indice e il medio della mano destra, sono stati necessari alcuni punti di sutura ed è a riposo forzato a scopo precauzionale e per essere pronta per l’avvio della regular season. Oggi alle 15 la finale per il terzo posto tra la Passalacqua e il Golfo Basket Alcamo che ha perso con Bolzano con lo stesso punteggio, 70 a 75

Il tabellino della Passalacqua

Mallo 4, Consolini, Cedolini 8, Mazza 8, Stroscio 15, Moriconi 12, Narviciute 6, Olodo 5, Di Fine, Labanca 2, Johnson 10, Marras.