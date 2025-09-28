Non è un rilascio casuale. È un atto di regia criminale. Quel capannone appartiene a Massimo Leggio, cugino di Gianfranco Stracquadaini: entrambi arrestati dalla Questura di Ragusa il 19 maggio 2021, accusati – a vario titolo – di furti aggravati, ricettazione, riciclaggio e persino del progetto di uccidere due collaboratori di giustizia. Il ragazzo viene lasciato lì, davanti a un presidio di potere riconosciuto”.

“La notte – sottolinea Bascietto nel suo profilo social – inghiotte Vittoria quando un’auto scura si ferma davanti a un capannone del quartiere Fanello, il Bronx della città. Il motore resta acceso per pochi istanti, poi il portellone si apre. Un ragazzo scende, spinto con un gesto secco. Non porta ferite visibili, ma lo sguardo è vuoto, il passo incerto. Alle sue spalle, la macchina riparte lenta, inghiottita dal buio. Non è un rilascio casuale. È un atto di regia criminale. Quel capannone appartiene a Massimo Leggio, cugino di Gianfranco Stracquadaini: entrambi arrestati dalla Questura di Ragusa il 19 maggio 2021, accusati – a vario titolo – di furti aggravati, ricettazione, riciclaggio e persino del progetto di uccidere due collaboratori di giustizia. Il ragazzo viene lasciato lì, davanti a un presidio di potere riconosciuto”.