Sono in arrivo oltre 93 milioni di euro per la Sicilia destinati alla manutenzione delle strade provinciali, nell’ambito del maxiprovvedimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che stanzia 1 miliardo di euro per l’intero Paese. Al Libero consorzio comunale di Ragusa sono stati assegnati, una cifra significativa che consentirà di rafforzare la rete viaria provinciale, migliorando sicurezza, qualità e funzionalità delle infrastrutture. Le risorse potranno essere utilizzate per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su ponti, pavimentazioni stradali, viadotti, gallerie, segnaletica e sistemi di illuminazione, con un’attenzione particolare anche alle aree a maggiore vulnerabilità idrogeologica. «Il ripristino dei finanziamenti per la viabilità provinciale rappresenta un risultato molto importante – dichiara– e siamo certi che il nostro ente saprà farsi trovare pronto nel presentare progetti concreti e dettagliati, in linea con i requisiti richiesti dal ministero. Sarà mia cura monitorare e seguire ogni fase affinché tutto il territorio provinciale possa beneficiare di questi investimenti. Voglio inoltre sottolineare la professionalità e la competenza del settore infrastrutture e viabilità, guidato dall’ing. Sinatra, che rappresenta un punto di forza nell’attuazione delle opere che andremo a programmare. Allo stesso tempo, invito i consiglieri provinciali e le amministrazioni comunali a suggerire e proporre opere da poter realizzare non solo con questi finanziamenti, ma anche con altri fondi recentemente recuperati o in arrivo, così da costruire una programmazione condivisa e strategica a beneficio dell’intero territorio». Il processo di ripartizione dei fondi sarà formalizzato con appositi decreti del Mit che assegneranno ufficialmente le risorse agli enti locali.