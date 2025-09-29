Questa mattina, presso la cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, è stata festeggiata la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato, con la celebrazione della santa messa da parte del vescovo, mons. Giuseppe La Placa, e del cappellano della polizia di Stato, don Giuseppe Ramondazzo. Al rito liturgico hanno preso parte le autorità civili e militari, i sindaci della provincia, rappresentanti delle attività imprenditoriali, delle associazioni di promozione sociale e di categoria, oltre al personale di polizia e ai loro familiari. Il questore di Ragusa, Marco Giambra, intervenuto a margine della funzione, ha ringraziato i presenti a nome di tutte le donne e gli uomini della polizia di Stato della provincia, e nella circostanza ha espresso la propria soddisfazione per l’attività che viene svolta quotidianamente in questo territorio non solo dai poliziotti, ma anche da tutte le istituzioni preposte alla tutela della collettività. Quindi, ha rinnovato l’impegno, da parte della polizia di Stato, di profondere ogni sforzo per garantire la sicurezza dei cittadini, per continuare a rispondere in modo adeguato, rapido ed efficace alle istanze di tutela dei diritti e delle libertà costituzionalmente riconosciute.