Si sono riunite oggi le commissioni consiliari permanenti e sono stati eletti i presidenti, i vicepresidenti e i Segretari delle rispettive commissioni. Ecco di chi si tratta:

1° Commissione Consiliare

Mirabella Felicia Maria (Vindigni Sindaco) – Presidente Iurato Debora (Obiettivo Comune) – Vice Presidente Micarelli Sabrina (Forza Italia) – Segretario Arrabito Giuseppe (Forza Italia) Pacetto Consuelo (Start Scicli)

2° Commissione Consiliare

Buscema Marianna (Italia Viva/PSI) – Presidente Causarano Salvatore (Obiettivo Comune) – Vice Presidente Riccotti Caterina (P.D.) – Segretario Mirabella Ignazio Bruno (Scicli Bene in Comune) Giannone Vincenzo (Forza Italia)

3° Commissione Consiliare