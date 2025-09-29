Si sono riunite oggi le commissioni consiliari permanenti e sono stati eletti i presidenti, i vicepresidenti e i Segretari delle rispettive commissioni. Ecco di chi si tratta:
1° Commissione Consiliare
- Mirabella Felicia Maria (Vindigni Sindaco) – Presidente
- Iurato Debora (Obiettivo Comune) – Vice Presidente
- Micarelli Sabrina (Forza Italia) – Segretario
- Arrabito Giuseppe (Forza Italia)
- Pacetto Consuelo (Start Scicli)
2° Commissione Consiliare
- Buscema Marianna (Italia Viva/PSI) – Presidente
- Causarano Salvatore (Obiettivo Comune) – Vice Presidente
- Riccotti Caterina (P.D.) – Segretario
- Mirabella Ignazio Bruno (Scicli Bene in Comune)
- Giannone Vincenzo (Forza Italia)
3° Commissione Consiliare
- Puglisi Giuseppe (Libertà Popolare) – Presidente
- Muriana Stefania (Siamo Scicli) – Vice Presidente
- Lopes Marco (Vindigni Sindaco) – Segretario
- Bonincontro Lorenzo (Siamo Scicli)
- Di Benedetto Andrea (Indipendente)