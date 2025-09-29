Un grave incidente stradale è avvenuto oggi davanti alle scuole di Vittoria, in piazza Italia, vicino al monumento del cavallo di bronzo di Arturo Di Modica. Una donna è stata investita da un pirata della strada mentre andava a prendere suo figlio a scuola. La donna sarebbe stata investita da un veicolo che non si è fermato dopo l’impatto. Sul posto l’intervento di un’ambulanza per prestare soccorso alla donna. Le condizioni della donna sono in fase di valutazione. Le indagini sono a cura della polizia municipale di Vittoria.