Il sindaco di Scicli Mario Marino e il parroco don Giuseppe Agosta hanno deposto due mazzi di fiori al moletto di Sampieri. Una cerimonia mesta, davanti a 13 vasi di sabbia con altrettante candele accese, in segno di ricordo delle vittime del tragico sbarco del 30 settembre 2013 a Sampieri.

Alla presenza del sindaco Mario Marino, i sacerdoti don Franco Cataldi e don Giuseppe Agosta hanno officiato un momento di preghiera, alla presenza, fra gli altri cittadini, di don Nello Garofalo.

Il sindaco e padre Agosta hanno deposto due mazzi di fiori in memoria delle vittime dello sbarco sulla parte finale del moletto che affaccia sui flutti del Mediterraneo, nella preghiera che questo mare sia mare di accoglienza e mai di rifiuto.