“Questa estate mentre la stragrande maggioranza dei santacrocesi, dei villeggianti e dei turisti ha rispettato il territorio non sono mancati i “𝗺𝗮𝗶𝗮𝗹𝗶𝗻𝗶 𝘃𝗮𝗴𝗮𝗻𝘁𝗶”, puntualmente ripresi dalle nostre video trappole.

In questa stagione abbiamo dei veri e propri campioni in carica del titolo di “maialini vaganti”. Non una, non due, ma per ben tredici volte, tra la fine di luglio e il mese di agosto, hanno depositato i loro rifiuti in maniera irregolare e sono stati immortalati dalle videotrappole”. Lo dice il sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino.

“𝗦𝗲 𝗮𝘃𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗿𝗲 – prosegue – 𝗼𝗴𝗴𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝘃𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲𝗿𝗼 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘃𝘂𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗮𝗹𝗮𝘁𝗮. Chi inquina, chi non rispetta le regole danneggia l’ambiente, il decoro pubblico e contribuisce ad aumentare i costi per lo smaltimento che gravano su tutti noi. Continuiamo dunque con l’attività di monitoraggio avviata insieme all’assessore all’Ambiente Francesco Dimartino per sanzionare chi non rispetta le regole e per difendere la bellezza di Santa Croce Camerina e di tutto il territorio da chi vuole imbruttirla.