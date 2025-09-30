«Nella mia azienda non ho mai avuto problemi, non ci sono stati contrasti con clienti o fornitori. E non c’è stato nessun segnale d’allarme». A parlare è il padre del diciassettenne rapito a Vittoria la sera di giovedì scorso e rilasciato dopo meno di 24 ore.

Il giovane, che nei prossimi giorni sarà nuovamente ascoltato dagli investigatori, sta cercando di riprendere la quotidianità: ieri mattina si è recato nella ditta di famiglia, attiva nel commercio ortofrutticolo, e a breve tornerà a scuola.

«Gli inquirenti ci hanno detto che dovranno risentirlo. Noi attendiamo che ci convochino, non conosciamo ancora la data. Ovviamente saremo disponibili per tutto ciò che è necessario», spiega il padre, aggiungendo di riporre piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura.

«Mio figlio ieri mattina è stato con me in azienda. Quanto prima, appena se la sentirà, rientrerà a scuola. È necessario che riprenda la sua vita. Quest’esperienza è stata durissima, ma è un ragazzo forte. E noi siamo una famiglia molto unita», prosegue il genitore.

Il ragazzo è iscritto al quarto anno di un istituto tecnico commerciale privato, dove lo scorso anno ha sostenuto gli esami di ammissione; quest’anno non aveva ancora iniziato la frequenza.