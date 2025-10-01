In tarda serata, una volante è intervenuta presso una pizzeria del centro storico, in quanto era stato segnalato che una persona straniera, utilizzando una bottiglia di vetro rotta, aveva minacciato e aggredito due dipendenti, in quanto questi ultimi lo avevano allontanato dal locale per l’evidente stato di ebbrezza alcolica. All’arrivo degli agenti, l’uomo si era già allontanato ma, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, è stato riconosciuto e, poco dopo, rintracciato nei paraggi.

Lo straniero, ancora in stato di alterazione psicofisica, è stato formalmente identificato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.