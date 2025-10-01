𝐒𝐨𝐥𝐞𝐧𝐧𝐞 p𝐨𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐥𝐞 questa sera 𝐢𝐧 c𝐚𝐭𝐭𝐞𝐝𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐞𝐝𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥 v𝐞𝐬𝐜𝐨𝐯𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐬. 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐋𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐚 𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐢𝐮𝐛𝐢𝐥𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐃𝐢𝐨𝐜𝐞𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐑𝐚𝐠𝐮𝐬𝐚 (foto Bracchitta) 𝐩𝐞𝐫 il 𝟕𝟓° 𝐚𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 (𝟏𝟗𝟓𝟎–𝟐𝟎𝟐𝟓).

“Questa celebrazione eucaristica – ha detto nell’omelia il vescovo – vuole essere innanzitutto un rendimento di Grazie al Signore che non ha mai abbandonato la nostra Chiesa, ma l’ha sempre sostenuta con la forza del suo Spirito. Guardando la nostra storia, seppur breve, riconosciamo la mano provvidente di Dio, la nascita della Diocesi, la dedizione dei nostri sacerdoti dei nostri pastori, l’impegno generoso di tanti fedeli laici, la fondazione di istituzioni di carità e di formazione, l’attività missionaria, la vitalità dei gruppi ecclesiali, la testimonianza della vita religiosa e contemplativa e la dedizione fedele, i tanti consacrati e consacrate, tutto questo costituisce un vero e proprio mosaico di Grazia tessuto giorno dopo giorno, reso vivo dalla presenza costante del Signore”.

“La Chiesa – ha continuato mons. La Placa – è grembo che genera la fede, seno che nutre di consolazione, casa che accoglie e custodisce. La Chiesa è madre per vocazione, chiamata essere segno visibile dall’amore di Dio che accoglie, rendendo presente nella storia la tenerezza del Padre.

Anche la nostra Chiesa di Ragusa in questi 75 anni di vita ha cercato di vivere questa maternità, ha generato una fede nel Vangelo e nella tradizione apostolica, ha nutrito intere generazioni attraverso i sacramenti ed educato giovani e famiglie, servito i poveri e consolato i sofferenti. In questo cammino possiamo riconoscere la fedeltà di Dio che non ci ha fatto mai mancare la dolcezza del suo amore, rendendo la nostra Chiesa un grembo di vita nuova e di speranza”.

“Ciò che è autentico spesso cresce lentamente in modo invisibile agli occhi del mondo ma profondamente efficace nella costruzione del regno di Dio. Qui sta la bellezza del Vangelo. La grandezza non è ostentazione ma umiltà, pazienza e fiducia nell’azione misericordiosa di Dio; è un invito a ridimensionare le nostre ansie di risultato e a comprendere che la vita cristiana non si misura solo con numeri o visibilità immediata ma con la fedeltà quotidiana e i piccoli gesti d’amore che nascono da un cuore sincero. Oggi al termine di questo nostro Giubileo, volgiamo lo sguardo al Signore con profonda gratitudine, riconoscendo quanto Egli ha operato nelle nostre vite e nella vita della nostra Chiesa locale”.

“Preghiamo il Signore affinché la nostra Chiesa, benedetta da Lui, sia Madre per tutti i suoi figli, come Maria, sappia vivere con fedeltà lo stile della semplicità e della piccolezza evangelica e cammini nel mondo come pellegrina di speranza, testimone dell’amore di Dio” ha concluso mons. La Placa.