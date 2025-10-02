I carabinieri della Stazione di Ispica hanno deferito in stato di libertà un 57enne del posto accusato di aver appiccato il fuoco ad una autovettura parcheggiata sulla pubblica via.

In particolare nei giorni scorsi i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica intervenivano in una strada del centro cittadino per una segnalazione di autovettura in fiamme: queste danneggiavano l’auto nella parte posteriore e venivano estinte dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica.

I militari della Stazione di Ispica, anch’essi intervenuti, riuscivano a ricostruire i fatti attraverso la rapida acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona che immortalavano il soggetto nell’atto incendiario. I militari dell’Arma stanno lavorando per addivenire alle motivazioni del gesto.

Il procedimento che ne è scaturito a carico del denunciato è nelle fasi delle indagini preliminari e l’indagato deve considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza di condanna.