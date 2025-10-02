Continuano le solenni celebrazioni in onore di Maria Santissima Bambina a Monterosso Almo. Quest’anno, il simulacro è ospitato nella chiesa di San Giovanni Battista considerato che quella di Sant’Anna, che solitamente ospitava la prestigiosa statua, è interessata da importanti lavori di restauro. Il fine settimana si annuncia ricco di iniziative predisposte dal comitato dei festeggiamenti per fare in modo che questa celebrazione possa essere anche l’occasione per rinsaldare i rapporti d’amicizia in seno alla collettività locale. Domani, alle 19, è prevista la celebrazione eucaristica mentre alle 21, in piazza Rimembranza, ci sarà lo spettacolo musicale con la Pooh tribute band dal titolo “Canterò per te”.

Sabato, dalle 15, la questua con la banda musicale. Alle 19 la santa messa. Alle 21,30, sempre in piazza Rimembranza, in collaborazione con l’amministrazione comunale, lo spettacolo musicale con Povia in concerto. A seguire il dj set. Nel frattempo, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, la ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale in paese, sta effettuando un’azione di pulizia straordinaria nei luoghi interessati dalle celebrazioni per rendere gli stessi più decorosi in concomitanza con il periodo dei festeggiamenti.