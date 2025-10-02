Il Lions Club Ragusa Host ha recentemente portato a compimento un service di straordinario valore umano e sociale: la donazione di occhiali intelligenti Envision Glasses a Elena, una donna di origini romene, residente da molti anni nel territorio ragusano. Elena, cinquantenne, ha affrontato con dignità e riservatezza una grave condizione di ipovisione causata da un glaucoma avanzato, che l’ha resa quasi completamente non vedente. Grazie a questa donazione, Elena potrà riconquistare una parte fondamentale della sua autonomia: muoversi con maggiore sicurezza, leggere testi, riconoscere oggetti e volti e, cosa ancora più preziosa, ritrovare una piena dignità personale. Come sottolineato da Carmen Occhipinti, presidente del Lions Club Ragusa Host: “Questi occhiali rappresentano molto più di un ausilio tecnologico: sono una nuova possibilità di vedere il mondo. I costi di questi strumenti, purtroppo, sono molto elevati e non sostenibili per una persona in difficoltà. Proprio per questo, come Lions, abbiamo deciso di intervenire: dove c’è un bisogno, lì c’è un Lion”.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla sensibilità, coesione e generosità dei soci del club, tra cui medici oculisti e tecnici informatici che continueranno a supportare Elena nell’utilizzo di questo dispositivo avanzato. “Non abbiamo solo donato uno strumento, ma un nuovo sguardo sulla vita. È in questi gesti che si manifesta la vera essenza del lionismo: servire senza clamore, agire con cuore, costruire ponti di umanità” ha aggiunto Occhipinti. La cerimonia di consegna si è svolta presso i locali di Villa Fortugno, in concomitanza con la prima riunione di circoscrizione, alla presenza del primo vicegovernatore Walter Buscema, dei presidenti di zona e circoscrizione, nonché di numerosi soci e officer dei club della circoscrizione.

Il service, concepito nell’anno sociale precedente e completato ora, rappresenta un esempio tangibile dello spirito lionistico: “Servire è un onore. Farlo insieme, è la nostra forza. Orgogliosissima dei miei soci, orgogliosa del club che rappresento! We serve” ha concluso emozionata la presidente Occhipinti. Gli Envision Glasses sono occhiali Ocr (Optical character recognition) progettati per persone ipovedenti. Permettono la lettura automatica di testi in oltre 60 lingue, la descrizione dell’ambiente circostante, il riconoscimento di volti e colori e molto altro, offrendo un supporto concreto nella vita quotidiana di chi vive con gravi limitazioni visive.