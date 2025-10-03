La Passalacqua Ragusa si prepara all’esordio nel campionato di serie A2. Un inizio tra le mura amiche: domenica 5 ottobre al Palaminardi, palla a due prevista alle 18, il team allenato da Mara Buzzanca affronterà il Basket girls di Ancona.

Settimana non semplice per la squadra che al rientro da Bolzano, dove ha disputato un quadrangolare, solo per qualche giorno ha potuto allenarsi al completo, complice qualche stato influenzale e lo stop, fortunatamente precauzionale, per Consolini e Mazza.

“Ancona è una squadra giovane, con buone individualità pronte a maturare. Giocatrici che comunque hanno esperienza del campionato che stiamo affrontando. Anche nei nuovi inserimenti, ha abbassato l’età. Zanetti torna in A2, c’è la riconferma di Pierdicca, l’inserimento di Mbaye da La Spezia. Siamo all’inizio della stagione, il match di esordio è una partita speciale, un insieme di emozioni e di aspettative, un momento delicato di equilibrio e gestione. Nei primi turni di campionato la differenza la farà la capacità di adattamento a situazioni impreviste. Alle mie ragazze ho cercato di trasmettere obiettivi chiari, sia di squadra, sia individuali, e consapevolezza. Auguro a tutte le atlete un buon inizio, e buon basket a tutte e a tutti”.

Per la Passalacqua che affronta la stagione con le riconferme di capitana Chiara Consolini, Elena Mallo, Federica Mazza, Gabriele Narviciute, Melaine Olodo, Marika Labanca e Elena Marras, le nuove arrivate sono già ben integrate nel gruppo squadra e al pari delle compagne, pronte a scendere in campo. Sono Ginevra Cedolini, atleta che è arrivata a Ragusa dopo la conquista con la Nazionale U 20 di un bronzo europeo; Beatrice Stroscio vecchia conoscenza iblea, nel giro della Nazionale da un decennio, Ilaria Moriconi play che proviene dalla Alpo basket con cui ha ottenuto una promozione in A1 e con la quale ha disputato l’ultimo campionato in massima serie, Josephine Di Fine che rientra a Ragusa dopo un anno a San Giovanni Valdarno, e Precious Johnson che ha disputato Eurocup ed Eurolega con la prima divisione ungherese, e anche lei con la nazionale svedese, agli europei 2025.

“L’estate mi ha aiutata ad arrivare ad una buona forma fisica – dice Ginevra Cedolini -; orgogliosa di quanto fatto ma la testa è nella nuova stagione, sono felice di essere a Ragusa pronta a dare il massimo per provare a fare qualcosa di grande”.