Ragusa avrà il suo rappresentante al Campionato Nazionale di Disegno Tecnico: si tratta di Biagio Mezzasalma, 12 anni, studente dell’Istituto Comprensivo “Crispi – Vetri”. Tra oltre 31.000 partecipanti a livello nazionale, Biagio è riuscito a emergere vincendo la selezione provinciale, superando 407 candidati provenienti da tutta la provincia iblea.

Il Campionato di Disegno Tecnico valorizza le competenze logiche, grafiche e progettuali degli studenti italiani, mettendo alla prova precisione, creatività e capacità di progettazione. La partecipazione alla finale richiede supporto logistico e organizzativo: per questo l’Istituto Comprensivo “Ignazio Danti” di Alatri (FR), scuola capofila del Campionato, coordina (tramite la piattaforma ministeriale Idearium) raccolte fondi e la ricerca di sponsor.

Chi desidera sostenere Biagio e gli altri giovani talenti può contribuire tramite il portale ufficiale: https://www.campionatodisegnotecnico.com/.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha voluto celebrare il traguardo del giovane Biagio sulla sua pagina Facebook, sottolineando l’importanza educativa e formativa del disegno tecnico nella crescita degli studenti.