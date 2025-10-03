La firma è avvenuta alla presenza del sindaco Innocenzo Leontini, dell’assessore ai servizi ecologici Marco Santoro, dell’assessore al turismo Lorenzo Ricca, di Graziano Accetta referente provinciale dell’associazione Plastic Free e del referente comunale Antonio Lauria e del Dec del Comune Dario Modica.

“Un protocollo importante – sottolinea il sindaco Leontini – al quale abbiamo lavorato con l’assessore Marco Santoro ma anche insieme ai responsabili dell’associazione Plastic Free e al nostro Dec, che avrà come finalità quella di sensibilizzare i cittadini al senso civico affinché siano loro stessi a imparare a prendersi cura del proprio territorio attraverso azioni di cittadinanza attiva con un particolare attenzione alla gestione e corretto smaltimento dei rifiuti Il comune si avvarrà quindi di questo beneficio per potersi candidare al premio “Plastic Free” premio assegnato a quei comuni che si distinguono per aver messo in atto e consolidato azioni virtuose al fine di tutelare l’ambiente e la biodiversità”.

“Questo – aggiunge Leontini – a completamento di una serie di attività virtuose che il Comune non hai smesso di mettere in campo e che questa amministrazione sta consolidando e potenziando”.

“Ho subito accolto la proposta dell’associazione Plastic Free di firmare questo protocollo – dichiara l’assessore Marco Santoro – perché è molto importante per la tutela ambientale. Oggi abbiamo formalizzato questo importante atto che farà sì che il Comune sarà a fianco dell’associazione per le attività che verranno realizzarle sul territorio. Un protocollo che proietta Ispica verso nuove sfide”.

“Oggi per noi è un giorno importante – dichiara il referente provinciale di Plastic Free Graziano Accetta – perché con questo protocollo creiamo un canale diretto di comunicazione con il Comune che garantirà il patrocinio gratuito per ogni iniziativa che porteranno avanti i referenti comunali e avremo un’attenzione particolare per quella che sarà la segnalazione dei rifiuti da parte dei referenti e dei cittadini con lo scopo di raggiungere una sinergia tra referenti, cittadini ed Istituzioni”.