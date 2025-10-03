La Squadra Mobile di Ragusa ha denunciato per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina tre cittadini extracomunitari originari del Bangladesh, indiziati di aver condotto una imbarcazione carica di migranti dalle coste libiche a quelle italiane.

I migranti, 51 extracomunitari di nazionalità bangladese, a bordo di una barca intercettata in acque internazionali dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo, sono stati accompagnati al porto e quindi presso l’hotspot, ove sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici da parte della Polizia Scientifica, e alle altre attività di competenza dell’Ufficio Immigrazione.

A conclusione delle attività investigative, i tre extracomunitari, individuati quali scafisti, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa