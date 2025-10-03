Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della Zarbatana, realizzata 20 anni fa.

Sarà sostituita la ringhiera e i pali della pubblica illuminazione, a cui si debbono

aggiungere anche la realizzazione di un dissuasore elettrico in via Tevere e la

sistemazione del tratto pedonale dalla piazzetta del Santuario Santa Maria di Portosalvo

fino alla parte iniziale del Lungomare Pietrenere.

Lo fa sapere l’Amministrazione comunale, specificando che l’intervento è stato reso possibile utilizzando un finanziamento regionale ottenuto con un emendamento dell’on. Stefania Campo lo scorso anno sollecitato dal dall’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Vincenzo Giannone e dal consigliere Franco Giannone.