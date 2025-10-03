Il Tribunale del Riesame di Catania (presidente Gabriella Larato) ha concesso gli arresti domiciliari al 58enne finito in cella con l’accusa di avere violentato una giovane donna fingendo di offrirle un lavoro. A rivolgersi al Riesame è stato l’avvocato difensore Fabrizio Cavallo. Gli accertamenti svolti dai carabinieri del quartiere barocco di Ragusa Ibla hanno permesso di fare luce sulla grave vicenda e scoprire come l’uomo, approfittandosi della risposta ad un annuncio di lavoro da lui pubblicato attraverso un noto portale dedicato, avesse forzatamente costretto una ragusana di 28 anni, a subire atti sessuali. I fatti risalgono al 6 agosto scorso.

La misura cautelare era stata richiesta, dopo le indagini condotte dai carabinieri che fanno capo alla Compagnia di Ragusa, dal sostituto procuratore Gaetano Scollo ed emessa dal Gip presso il Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà. Ora la revoca della custodia cautelare in carcere con la concessione dei domiciliari