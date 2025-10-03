Un infermiere del pronto Soccorso di Vittoria è stato aggredito brutalmente mentre stava lavorando. Ha riportato una frattura a un arto. Non solo. Ad essere aggredito anche una guardia giurata intervenuta e il medico presente.

La notizia è stata diffusa dal senatore di Forza Italia, il vittoriese Salvo Sallemi, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Di fronte a questa violenza incivile, che colpisce chi è dedito a salvare vite, esprimo la mia più piena e sentita solidarietà all’operatore sanitario con l’augurio di una pronta guarigione. Un ringraziamento e un pensiero di vicinanza va anche alla guardia giurata intervenuta nell’immediatezza del fatto e al medico presente che è stato anch’egli vittima di questa assurda aggressione”.