Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio in via Palestro, angolo via Roma, a Vittoria. Un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un’impalcatura metallica installata lungo la carreggiata. Nell’impatto è rimasta ferita in maniera lieve una persona, che è stata soccorsa e medicata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Vittoria, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. L’urto ha compromesso la stabilità del ponteggio, rimasto pericolosamente in bilico: per questo motivo l’area è stata immediatamente messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi ai pedoni e ai veicoli in transito.