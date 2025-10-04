Nella giornata del 3 ottobre 2025 il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha visitato il Comando Compagnia Carabinieri di Modica.

Ad accogliere l’Ufficiale Generale vi erano il Comandante della Compagnia, Maggiore Francesco Zangla, gli altri Ufficiali, Capitano Rosolino D’Amico e Sottotenente Erminio Faella, ed i Comandanti di Stazione oltre ad una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado della Compagnia di Modica.

Il Comandante della Legione ha visitato i Reparti che insistono nel Comando Compagnia, il Nucleo Comando, la Stazione capoluogo, il Nucleo Operativo e Radiomobile, compresa la dipendente Centrale Operativa e la “stanza tutta per sé”, inaugurata il 23 novembre 2023, ambiente dedicato per accogliere ed assistere donne e minori vittime di violenza.

Nel corso dell’incontro, il Generale Del Monaco si è complimentato, partecipando ad un briefing con tutti i militari, per l’impegno quotidiano a favore delle comunità locali, sottolineando il valore della presenza sul territorio e della fiducia che la cittadinanza ripone nell’Istituzione, vedendo il “Carabiniere” come punto di riferimento nei momenti di bisogno, soffermandosi in particolare sui fenomeni criminosi più diffusi come le “truffe agli anziani” e la violenza di genere che vede sempre più spesso applicare la procedura del cd. “codice rosso”. Ha poi invitato i Carabinieri ad affrontare i compiti istituzionali con serenità e determinazione.

Ha sottolineato, successivamente, il ruolo cruciale di cui l’Arma è investita nell’esecuzione dei compiti di carattere istituzionale, adempiuti con assoluta professionalità, umanità e vicinanza alla collettività che, quotidianamente, si rivolge all’Istituzione.

La visita del Generale è poi proseguita ad Ispica, presso la sede della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ove ha potuto apprezzare i cimeli e le uniformi storiche dell’Arma esposti all’interno della “Sala della memoria”. Ad accoglierlo il Presidente della Sezione, Vicebrigadiere in congedo Giorgio Calabrese, ed una nutrita rappresentanza di Carabinieri in congedo e simpatizzanti.

La visita del Generale Del Monaco alla Compagnia di Modica ha rappresentato un significativo momento di incontro, sinergia e vicinanza delle Istituzioni alle realtà locali, volto a rafforzare il legame che deve caratterizzarsi anche con il necessario sostegno per favorire lo sviluppo della cultura della legalità basata sull’ascolto e sull’esempio.