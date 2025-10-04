Gli agenti della polizia di Stato, appartenenti al commissariato Ps di Vittoria, hanno tratto in arresto uno straniero di origine albanese di 29 anni, gravemente indiziato dei reati di danneggiamento e porto di materiale esplodente.

Nella notte dello scorso 24 settembre, una volante era intervenuta ad Acate, ove era stata segnalata una esplosione che aveva interessato l’esercizio commerciale “Bangladesh minimarket“; sul posto, gli agenti avevano rilevato il danneggiamento della saracinesca, dell’insegna e dei gradini di accesso, causati da un incendio, che aveva richiesto l’intervento anche dei vigili del Fuoco (nella foto).

Dalle successive attività investigative, effettuate anche grazie alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, sono emersi elementi di responsabilità a carico dell’albanese il quale, nel cuore della notte, aveva collocato un ordigno esplosivo davanti l’accesso del minimarket, di cui è titolare un extracomunitario di origine bangladese.

L’esito delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, ha determinato l’emissione, da parte del gip, della misura cautelare della custodia in carcere, per cui l’indagato, dopo l’arresto, è stato associato presso la locale Casa Circondariale.