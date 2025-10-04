Incidente stradale ieri pomeriggio lungo la strada statale 194 Modica-Pozzallo. Lo scontro ha visto coinvolti un furgone e un’autovettura, terminata la sua corsa al centro della carreggiata.

L’impatto si è verificato all’altezza del distributore di carburanti Agip. Ferita la conducente dell’utilitaria che è stata trasportata dal 118 all’ospedale Maggiore di Modica per accertamenti. Fortunatamente le condizioni non sono gravi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia locale (nella foto) di Modica per i rilievi e per gestire la viabilità, rimasta temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Gli agenti sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare le responsabilità.