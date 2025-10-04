Molto suggestivo, ieri sera, il rito del Transito di San Francesco (foto Salvo Bracchitta). Nella parrocchia di piazza Cappuccini, a Ragusa, è stato il sacerdote Giuseppe Cascone, collaboratore della parrocchia di Santa Maria Goretti di Vittoria, a presiedere l’Eucarestia e a curare le successive fasi del suggestivo rito che ha chiamato a raccolta i fedeli. “Veramente questi è colui che con la sua opera e la sua dottrina sosterrà la chiesa di Cristo”: così disse papa Innocenzo III dopo avere conosciuto il poverello d’Assisi. E queste enunciazioni sono state alla base del ricordo di una figura iconica della santità cristiana. Oggi, intanto, si celebra la memoria del patrono d’Italia. Alle 18,30 ci sarà la santa messa presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, alla presenza delle autorità civili e militari. Alle 21, in piazza Cappuccini, si terrà, poi, la decima edizione della manifestazione canora “Una Voce per San Francesco”, quinto memorial Mario Vita. Il direttore artistico della kermesse è Laura Di Dio con la prestigiosa partecipazione del maestro Enzo Campagnoli nella qualità di presidente della giuria.

Domani, domenica 5 ottobre, è il giorno della festa esterna. Dalle 9 alle 12 sparo di mortaretti. Alle 9,30 la santa messa sarà presieduta dal parroco, il sacerdote Nicola Iudica. Alle 9,45, in piazza Cappuccini, “Nel cuore di Ragusa”, passeggiata a cura dell’Asd Nordic walking Ragusa. Alle 11 la santa messa animata dai ragazzi. Presiederà l’Eucarestia il novello sacerdote Alessio Leggio. Alle 12, in piazza Cappuccini, la tradizionale benedizione degli animali. Nel pomeriggio di domenica, alle 18 la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco. Alle 18,30 la messa presieduta dal vicario generale della Diocesi di Ragusa, mons. Sebastiano Roberto Asta. Anima la comunità parrocchiale. Alle 19,30 la processione, accompagnata dal corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo, con il simulacro di San Francesco. Alle 21, in piazza, l’esibizione del coro Mariele Ventre diretto dalla maestra Giovanna Guastella. Alle 22 il concerto del gruppo “I teppisti dei sogni”, spettacolo cofinanziato dal Libero consorzio comunale di Ragusa. Sino a domani, dopo la messa, la pesca di beneficenza e lo stand della raccolta alimentare per gli indigenti. Oggi e domani, inoltre, decima edizione della sagra del “Pani cunzatu”, il gioco della ruota della fortuna e la fiera del dolce.