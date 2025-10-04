Un lungo corteo ha attraversato sabato pomeriggio le vie del centro di Ragusa per chiedere la fine immediata della guerra in Palestina. Allo stesso modo, è stata manifestata solidarietà al popolo di Gaza. L’iniziativa è stata promossa dall’assemblea No Guerre.

Coinvolte centinaia di persone che sono partite dal PalaZama, hanno percorso via Carducci, poi viale del Fante, piazza Libertà. Quindi il tragitto del percorso ha previsto il transito per via Roma sino a raggiungere piazza San Giovanni. L’hanno fatta da padrone i colori della pace e della bandiera palestinese. Cartelli, tamburi e cori in primo piano.