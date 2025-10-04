“La stabilizzazione del personale precario rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento dei servizi pubblici e per il riconoscimento della dignità lavorativa di tanti operatori che, da anni, garantiscono con dedizione il funzionamento della pubblica amministrazione. Come Cisl Fp Ragusa Siracusa, ribadiamo che la lotta contro il precariato resta una delle nostre principali battaglie: è solo attraverso il dialogo costruttivo tra sindacato e istituzioni che si possono raggiungere risultati concreti e duraturi a beneficio dei lavoratori e delle loro famiglie, oltre che della collettività”. Lo dice il segretario generale Cisl Fp Siracusa Ragusa, Mauro Bonarrigo (nella foto).

Il quale aggiunge: “Entrando nello specifico, esprimiamo grande soddisfazione per il percorso che ha portato alla stabilizzazione di oltre 90 lavoratori Asu del Comune di Avola che, dopo più di vent’anni, vedono finalmente riconosciuto il proprio status giuridico. Questo importante risultato è stato possibile grazie a una normativa mirata e a un intenso lavoro di confronto svolto in questi mesi con l’Amministrazione comunale e gli uffici competenti, superando anche le difficoltà tecniche che si sono presentate.

Va dato un giusto riconoscimento alla sindaca Rossana Cannata per la disponibilità e la visione politica dimostrata, così come all’encomiabile impegno del responsabile delle Risorse umane Carmelo Macauda e di tutto l’Ufficio del personale: hanno gestito con competenza la complessa documentazione necessaria per portare a termine le procedure selettive. Questo successo dimostra come il confronto sindacale sia una leva fondamentale per garantire sicurezza e stabilità ai lavoratori, con riflessi positivi sia sulle loro famiglie che sulla qualità dei servizi resi ai cittadini.

Mi auguro che, in questo clima di collaborazione, si proceda rapidamente anche con le procedure di progressione verticale che interessano il restante personale dell’ente, nel rispetto delle scadenze previste entro la fine dell’anno.

Sul piano personale, vivo questa stabilizzazione con grande emozione, conoscendo da vicino le storie e le difficoltà vissute da numerosi lavoratori che oggi possono finalmente guardare al futuro con maggiore serenità. La Cisl Fp Ragusa Siracusa continuerà a impegnarsi con determinazione per superare definitivamente il fenomeno del precariato nelle province di Ragusa e Siracusa.

Riteniamo, infine, che il tema del precariato sia troppo serio per essere strumentalizzato: per questo stigmatizziamo ogni tentativo di protagonismo da parte di sigle sindacali che, pur essendo state assenti nei momenti cruciali di confronto, cercano oggi di attribuirsi meriti non propri”.