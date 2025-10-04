Il commissariato Ps di Vittoria ha denunciato in stato di libertà un quarantenne, per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.

La volante del commissariato è intervenuta presso una abitazione della periferia di Vittoria, in quanto era in corso una lite tra l’indagato e la propria madre convivente; gli operatori della Polizia di Stato hanno riportato la situazione alla calma e quindi, avendo fondato motivo di ritenere che l’uomo, noto per i suoi pregiudizi, celasse della sostanza stupefacente, hanno proceduto ad un controllo dell’appartamento.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un involucro, contenente 13 grammi di cocaina, e un bilancino elettronico di precisione, materiale che è stato sottoposto a sequestro.

All’esito dell’attività, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.