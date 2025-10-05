Carmelo Basile (nella foto), dirigente dell’organizzazione di categoria iblea e originario di Santa Croce Camerina, è stato eletto nuovo presidente nazionale degli Elettronici. Una nomina prestigiosa che rappresenta un importante riconoscimento per il territorio ragusano e per l’intero settore delle imprese specializzate nell’installazione, collaudo e riparazione di impianti elettronici in ambiti diversificati: dagli impianti radiotelevisivi alle antenne, dai sistemi di sicurezza, antintrusione e videosorveglianza fino alle telecomunicazioni e agli impianti elettronici in generale.

Nel suo primo intervento da presidente, Carmelo Basile ha dichiarato: “Sono onorato di ricoprire questo ruolo e ringrazio la Cna territoriale di Ragusa per la fiducia accordatami, così come la Cna nazionale che ha riconosciuto al nostro territorio la capacità di guidare un mestiere così importante. Le sfide che ci attendono sono numerose: innovazione, sviluppo delle tecnologie e valorizzazione delle eccellenze. È un mestiere che affascina i giovani, che devono diventare non solo consumatori di tecnologia, ma anche creatori e leader nello sviluppo di questo settore. Il nostro obiettivo, come Cna e come rappresentanti delle piccole e medie imprese, è avvicinarci alle scuole per mostrare ai ragazzi la bellezza e il fascino del nostro lavoro. Artigiani, piccole e medie imprese lavoreranno insieme attraverso la Cna per continuare a crescere”.

Basile ha sottolineato l’importanza di normative all’avanguardia per tutelare sia gli installatori che i clienti, in un contesto in cui la tecnologia evolutiva consente oggi di programmare i nuovi componenti degli impianti su misura. “La nostra associazione è presente in diversi comitati istituzionali, dove possiamo portare il contributo delle istanze raccolte dai nostri associati. Un grazie va anche alla Cna Sicilia, ricordando che da qualche mese ricopro il ruolo di presidente regionale degli impiantisti, per aver riconosciuto al nostro territorio la capacità di guidare questo importante settore. Adesso spetta a noi lavorare con dedizione, passione e impegno” ha concluso Basile.

A esprimere soddisfazione per il prestigioso incarico ricoperto da Basile sono stati anche il presidente territoriale Cna Ragusa, Giampaolo Roccuzzo, e il segretario territoriale, Carmelo Caccamo: “Questa elezione mette in evidenza, ancora una volta, le peculiarità della Cna territoriale, che nel tempo ha visto crescere la propria classe dirigente. Auguriamo buon lavoro a Carmelo Basile, certi che saprà raggiungere risultati sempre più importanti”.