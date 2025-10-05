Incendio doloso nel corso della notte a Pedalino. Due squadre dei vigili del fuoco, inviate dal distaccamento di Vittoria e dal distaccamento aeroportuale di Comiso (considerato che la notte l’aeroporto rimane chiuso) con a seguito un’autobotte inviata dalla sede centrale di Ragusa, sono intervenute nella frazione del comune di Comiso.

In via Luigi Capuana, un incendio ha coinvolto 2 autovetture con impianto a gas: una Fiat Punto a metano, e una Omoda 5 alimentata a gpl. L’incendio si è sviluppato in adiacenza al prospetto di una abitazione nella quale vive una coppia, che a causa delle fiamme era impossibilitata ad uscire. Coinvolte anche altre case dove si propagava il fumo dell’incendio.

Utilizzando una scala, i vigili del fuoco hanno raggiunto la coppia dall’esterno entrando in casa dal balcone, per poi farli spostare in terrazzo, zona più sicura al riparo da fumi tossici. L’incendio ha gravemente danneggiato le auto, il prospetto della casa adiacente, la linea elettrica dell’Enel. Sono intervenute 2 ambulanze del 118 per prestare assistenza sanitaria ai due coniugi che presentavano sintomi da intossicazione da fumo. Per gli stessi non è stato necessario il ricovero ospedaliero.

Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri e della polizia di Stato, per gli accertamenti ed adempimenti di competenza. Le cause dell’incendio sono tuttora in via di accertamento. Ma ci sono pochi dubbi sul fatto che lo stesso sia stato doloso.