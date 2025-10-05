Ignoti, nella notte tra sabato e domenica, hanno preso di mira la centralissima piazza del Popolo a Vittoria. Tre auto in sosta e un furgone a nove posti sono stati l’obiettivo di quello che sembra essere stato un tentato furto ben organizzato, sventato solo all’ultimo momento.

Le tre auto, pur non avendo subito danni evidenti, sono state aperte e saccheggiate di ogni oggetto di valore che contenevano al loro interno. Il bersaglio principale, tuttavia, era il furgone, che i malviventi avevano quasi preparato per il furto. Al posto della chiave di accensione, era stato inserito un attrezzo noto come “spadino”, un arnese in metallo usato per avviare motori di mezzi più datati e per aprire le portiere.

L’operazione era pianificata nei minimi dettagli: una corda era già stata legata alla parte anteriore del furgone, forse per un traino, mentre un’auto, probabilmente di provenienza furtiva, era stata posizionata proprio dietro, a ridosso del paraurti.

Fortunatamente, qualcosa o qualcuno ha disturbato i ladri, che sono stati costretti a fuggire prima di portare a termine il loro piano. La scelta del luogo non è stata casuale: gli autori hanno agito in un’area della piazza priva di telecamere di videosorveglianza, dimostrando una conoscenza dettagliata del territorio.

I proprietari dei veicoli, accortisi dell’accaduto solo in tarda mattinata, non hanno ancora sporto denuncia alle forze dell’ordine.