Gli agenti del commissariato Ps di Comiso hanno respinto alla frontiera aerea nazionale tre cittadini albanesi, giunti all’aeroporto di Comiso “Pio La Torre” con il volo proveniente da Tirana.

Nel corso dei controlli dei documenti effettuati dal personale di polizia in servizio presso lo scalo aereo, è emerso che nessuno dei tre soggetti, secondo la normativa vigente, aveva le condizioni per fare ingresso o soggiornare in territorio italiano, non essendo in possesso di titoli validi, documentazione attestante la finalità né tantomeno mezzi sufficienti per l’eventuale soggiorno turistico e successivo rientro in Albania. Pertanto, i tre albanesi, nella stessa giornata, sono stati reimbarcati sul volo di ritorno per la capitale albanese.