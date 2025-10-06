Celebrato a Ragusa il giubileo diocesano degli scout. Ieri sera, dopo la processione da piazza Cappuccini sino ad arrivare in cattedrale, numerosi i partecipanti (foto Bracchitta). Un momento di grande entusiasmo per tutti i presenti.

«Il dono ricevuto non è per la nostra gloria – ha detto il vescovo Giuseppe La Placa durante l’omelia – ma per il servizio. È questo il cuore della parabola del servo che abbiamo ascoltato nel Vangelo: Gesù insegna compiere il proprio dovere senza vantarsi, a donarsi senza cercare applausi. Questo è lo stile dello scout: servire con gioia sorriso, essere “sempre pronti”, costruire legami fraterni senza tornaconti personali. È così che si ravviva il dono di Dio: quando lo si mette a disposizione degli altri, con gratuità e umiltà».